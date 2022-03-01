«Определитесь до понедельника»: Володин обратился к российскому шоу-бизнесу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал деятелей культуры России определиться, на чьей они стороне.

Соответствующее обращение Вячеслава Володина вышло в его Telegram-канале.

В нем политик поддержал главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева, который «не обозначил к понедельнику свою позицию» по ситуации на Украине. За это мэр Мюнхена уволил человека с мировым именем с его должности.

Совершенно очевидно: Валерий Гергиев не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины, — пишет спикер Госдумы.

В этой связи Вячеслав Володин решил обратиться к представителям российского шоу-бизнеса и призвал их наконец определиться, на чьей они стороне:

…худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине, — призывает Вячеслав Володин.