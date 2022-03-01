Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Икону, возможно украшавшую Никольскую церковь в древности, нашли в Ленинградской области.

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Фото: Староладожский Никольский монастырь

Икона была обнаружена в ризнице Староладожского Никольского мужского монастыря. На одной стороне изображен святитель и чудотворец Николай, а на другой — Пресвятая Богородица. Сам образ был завернут в бумагу, на которой есть надпись: «Старая Хоругвь, живопись на ткани».

Прихожане монастыря вспоминают, что как только начала возрождаться жизнь в обители, пришла жительница Старой Ладоги и принесла завернутую в бумагу эту икону на холсте. Как рассказывала таинственная женщина, это та самая хоругвь, которая в древности украшала Никольскую церковь, указано на сайте Староладожского монастыря.

Однако пока нельзя утверждать, что это действительно никольская хоругвь (церковное «знамя», закрепленное на высоком древке).

Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти Ленобласть, икона, АртефактФото: Староладожский Никольский мужской монастыря
Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти Ленобласть, икона, АртефактФото: Староладожский Никольский мужской монастыря
Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти Ленобласть, икона, АртефактФото: Староладожский Никольский мужской монастыря
Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти Ленобласть, икона, АртефактФото: Староладожский Никольский мужской монастыря
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Уникальный древний артефакт найден в Волховском районе Ленобласти Ленобласть, икона, Артефакт
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