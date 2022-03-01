Новый закон запретил вывозить из России за границу валюту больше 10 тысяч долларов

Указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности подписан Владимиром Путиным.
Об этом, вечером, 1 марта, передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», передает пресс-служба Кремля.
«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в сообщении.
Вам будет интересно
Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились. Об этом вечером, 28 февраля, сообщает РИА Новости. По данным корреспондента издания,...
01.03.2022 848