Безветренная и теплая погода ожидается в Ленобласти в среду

Местами воздух прогреется до +4 градусов.

По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, в среду в Ленобласти будет по настоящему тепло.

Температура воздуха в течении дня составит до +4 градусов. Настоящая весна придет в регион на этой неделе.

На небе обещают преимущественно солнце, однако где-то будет облачная погода и осадки в виде снег.