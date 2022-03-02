Безветренная и теплая погода ожидается в Ленобласти в среду

Местами воздух прогреется до +4 градусов.
По информации синоптиков из Северо-Западного Гидрометцентра, в среду в Ленобласти будет по настоящему тепло.
Температура воздуха в течении дня составит до +4 градусов. Настоящая весна придет в регион на этой неделе.
На небе обещают преимущественно солнце, однако где-то будет облачная погода и осадки в виде снег.
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02.03.2022 86