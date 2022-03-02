Цена на нефть Brent почти достигла $110 за баррель впервые с августа 2014 года

Майские фьючерсы нефти Brent на лондонской бирже ICE поднимались на 4,01%, до отметки $109,18 за баррель. Это произошло впервые за несколько лет.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на данные торговой площадки, такого уровня нефть марки Brent достигла впервые с августа 2014 года.

Так, к 5:11 по мск цена фьючерса стала еще сильнее ускоряться: она росла на 11,9%, достигая отметки $109,6 за баррель.

Что касается нефти WTI, то она растет на 13,1%, до $108,3.

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