Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Российские банки, против которых ранее ввели санкции страны и организации Запада на фоне проведения Москвой спецоперации в Донбассе, не смогут выпускать новые карты платежных систем Visa и Mastercard.

В то же время уже выданные банковские карты продолжат работать внутри России. Речь идет о банках ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытии». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

В четверг, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин в своем обращении к гражданам России объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Киева, но она будет всеми силами стремиться к демилитаризации Украины.