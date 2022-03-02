Мужчина сжег в бочке тело знакомой в Лужском районе

По информации ivbg.ru, 1 марта в полицию Лужского района сообщили об обгоревших останках в металлической бочке на участке в СНТ Строитель. По подозрению в убийстве задержан 37-летний местный житель.
Следствие полагает, что 24 февраля в ходе ссоры на фоне совместного распития алкоголя ныне задержанный ударил 45-летнюю знакомую по лицу. Она упала и больше не встала.
Чтобы скрыть следы, мужчина положил тело в бочку и поджег. Известно, что ранее он привлекался за наркотики и угрозу убийством.
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19.02.2022 803