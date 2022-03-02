В Ленобласти у ж/д станции задержали женщину-наркокурьера

Женщину-наркокурьера задержали вблизи железнодорожной станции Волховстрой в Ленобласти.

Во время досмотра ее автомобиля на переднем сидении нашли дамскую сумочку с 38 полиэтиленовыми свертками с наркотиками. У нее дома нашли еще восемь свертков с порошкообразным веществом, а также 164 тыс. рублей. Общая масса запрещенного составила около 117 граммов.

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По словам задержанный, эти сверстки она должна была разместить в тайниках в различных районах Волхова, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Женщину арестовали, ей грозит до 10 лет лишения свободы.