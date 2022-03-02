Российские кинотеатры покажут отечественные картины вместо отмененных западных

Вместо премьерных фильмов американского производства в российских кинотеатрах покажут отечественные хиты.

Кинотеатры в России вновь покажут российские фильмы, которые оказались наиболее кассовыми.

Такая мера был принята в связи с отменой ряда американских премьер из-за санкций. Таким образом, это поможет поддержать отечественный кинопрокат.

На экраны выйдет «Холоп», «Батя» и «Движение вверх».