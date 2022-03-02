Российские кинотеатры покажут отечественные картины вместо отмененных западных

Вместо премьерных фильмов американского производства в российских кинотеатрах покажут отечественные хиты.
Кинотеатры в России вновь покажут российские фильмы, которые оказались наиболее кассовыми.
Такая мера был принята в связи с отменой ряда американских премьер из-за санкций. Таким образом, это поможет поддержать отечественный кинопрокат.
На экраны выйдет «Холоп», «Батя» и «Движение вверх».
Вам будет интересно
Компания Sony Pictures отменит премьеры своих кинолент в России из-за с ситуации в Украине. Из ближайшего и ожидаемого – Morbius («Морбиус») с...
01.03.2022 158