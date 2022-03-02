«Капсула»: в Приозерске открылся новый молодежный коворкинг-центр

Необычное название «Капсула» — это ассоциация с капсулой времени, которую сегодня заполнили ребята

Коворкинг-центр открылся в Приозерске сегодня, 2 марта. Инициативу заполнения капсулы времени реализовали прямо во время открытия — участники торжественного мероприятия написали послание в недалекое будущее: его прочитают те, кто примут участие в праздновании пятилетнего юбилея центра «Капсула» в 2027 году.

Молодежный коворкинг-центр Ленобласти — это площадка, которая объединяет открытое пространство и ресурсный добровольческий центр для развития, самореализации, социальной и деловой активности молодёжи.

Проект реализуется с 2018 года в рамках подпрограммы «Молодежь Ленобласти» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленобласти». На сегодняшний день в приоритете открытие коворкинг-центров, предоставляющих молодым людям все возможности для личного и профессионального развития.