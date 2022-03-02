В Ленобласти упорядочат обращение со строительными отходами

Регион стал одним из первых в России, где был принят закон, призванный упорядочить обращение строительных отходов

«Обновление нормативно-правовой и законодательной базы на федеральном уровне позволит установить, какой именно мусор относится к строительному, а также ввести единые правила и требования по обращению с такими отходами, чтобы снизить их объемы, поступающие на полигоны», ― отметила председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Отметим, что более 800 несанкционированных свалок ликвидировано за год в лесах Ленобласти. О несанкционированном размещении мусора в лесах можно сообщить в ближайшее лесничество или в ЛОГКУ «Ленобллес» по телефону 90-89-111.

За последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.