Пожарные провели профилактические игры и беседы с юными ленинградцами

Мероприятия были посвящены необычному празднику — Дню спички

Во время занятий инструкторы противопожарной профилактики напомнили детям правила безопасного поведения и обращения с огнем, а также повторили телефоны экстренных служб.

В игровом формате юные ленинградцы также познакомились с историей спичек. В конце занятия ребята сами мастерили спички из пластилина.

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.

Кстати, понимая пользу спичек, важно помнить и об опасности, которая возникает при неосторожном обращении с огнем. По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Поэтому помните: «Спички – детям не игрушка»!