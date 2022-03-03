Немецкие полисмены нашли погибшую в Бремерхафене петербурженку

В убийстве продолжают подозревать её мужа.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, на берегу реки Везер рядом с отелем Sail City был обнаружен чемодан с фрагментами тела Екатерины Бауманн.

Отмечается, что перед пропажей девушка жаловалась на частые случаи домашнего насилия со стороны супруга Вальтера.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него проводится допрос.