Немецкие полисмены нашли погибшую в Бремерхафене петербурженку

Автор: Александр Селиванов
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В убийстве продолжают подозревать её мужа.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, на берегу реки Везер рядом с отелем Sail City был обнаружен чемодан с фрагментами тела Екатерины Бауманн.

Отмечается, что перед пропажей девушка жаловалась на частые случаи домашнего насилия со стороны супруга Вальтера.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него проводится допрос.

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02.03.2022 213
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