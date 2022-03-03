Александр Дрозденко вошел в тройку лидеров Национального рейтинга губернаторов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко снова занял высокие позиции в Национальном рейтинге глав регионов РФ за январь-февраль 2022 года.

Глава региона занял третью строку рейтинга. Перед ним расположились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рейтинг губернаторов составлен на основе опроса экспертов, в качестве последних привлекались представители различных профессиональных областей. Ключевой составляющей стала динамика и качество экономического развития региона.

«В интернете все чаще появляются слухи о возможном объединении Санкт-Петербурга и Ленобласти, но они не соответствуют реальным планам властей. Существует курс на интеграцию, создание удобной агломерации, и губернатор Дрозденко активно управляет этим процессом», — отметил политолог Никита Донцов.

Ранее Дрозденко потребовал отдавать многодетным семьям 10% участков под ИЖС.