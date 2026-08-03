Центром торжеств стал Ивангород, который с утра гостеприимно встречал гостей из всех уголков региона. Председатель Закобрания Ленобласти Сергей Бебенин отметил, что 99-летие совпало с завершением работы седьмого созыва областного парламента.

Праздничная программа началась на Видовой площади с восьмого областного фестиваля «День детства», в рамках которого состоялась церемония награждения многодетных семей. Затем свои визитные карточки представили делегации муниципальных районов и округов: Волховский район показал туристический блокбастер, а Сланцевский сделал акцент на поколении «Альфа».

В 15 часов на территории Ивангородской крепости стартовала торжественная часть. Со сцены прозвучали поздравления от почетных гостей: директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, заместителя полпреда Президента в СЗФО Романа Балашова, вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Потапенко. Было зачитано поздравление от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Официальную часть продолжили выступления популярных артистов.

Сергей Бебенин в своем выступлении отметил, что 99-летие совпало с завершением работы седьмого созыва областного парламента. За это время было принято 866 законов, значительно расширены меры поддержки многодетных, молодых семей, участников СВО и их семей.

«Я уверен, что столетие Ленобласти, которое мы будем отмечать в следующем году, принесёт ещё более высокие результаты нашей совместной работы на благо жителей», — подчеркнул он.

В ходе церемонии были вручены знаки отличия новым Почетным гражданам Ленинградской области. В 2026 году звание присвоено Наталье Соколовой — инструктору региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «КРЕЧЕТ», матери Героя России, и Михаилу Шевелеву — почетному гражданину Кингисеппского района, бывшему руководителю племзавода «Агро-Балт». Также от губернатора Санкт-Петербурга региону был передан автомобиль социальной помощи, а Фонд Аркадия Ротенберга подарил реанимобиль класса «С».

В рамках празднования в Ивангороде открылся новый ветеринарный участок, где будут проводить профилактику, диагностику и лечение домашних и сельскохозяйственных животных. Кроме того, после двухлетней реставрации вновь распахнул двери музей Ивана Билибина. В его обновленных залах представлена экспозиция живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства, включая работы самого художника и его супруги Александры Щекатихиной-Потоцкой.

Вдоль улиц развернулась ярмарка продукции со всей области, работал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». В Ивангородской крепости была организована интерактивно-художественная инсталляция «Подворье», разделённая на пять исторических «уездов», где гости могли погрузиться в культуру и быт разных районов региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал обратный отсчет до 100-летия Ленинградской области, подчеркнув, что юбилей должен оставить прочную основу для развития региона на многие годы вперёд.