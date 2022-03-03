В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть пенсионера и скрылся

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 2 марта на подъезде к поселку Гладкое в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, неизвестный автомобилист сбил 66-летнего жителя Никольского, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не остановился, а скрылся с места аварии.

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Водителя разыскивают.