В Тосненском районе неизвестный сбил насмерть пенсионера и скрылся

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 2 марта на подъезде к поселку Гладкое в Тосненском районе Ленобласти.
По предварительным данным, неизвестный автомобилист сбил 66-летнего жителя Никольского, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не остановился, а скрылся с места аварии.
От полученных травм пенсионер скончался на месте. Водителя разыскивают.
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01.03.2022 791