Санкции США и ЕС могут повлиять на доступность фруктов и селедки в России

Продукты импортного производства не пропадут с российских прилавков. Как заявили эксперты, максимум, что произойдет – это замена поставок из других стран.

Как отмечают специалисты, опрошенные Российской Газетой, есть также прямой импорт продовольствия, которое в России не выращивается.

Это кофе, чай, какао, а также цитрусовые. Данные поставки, как правило, завязаны на странах, которые не объявляли антироссийских санкций.

Издание поясняет, что сейчас не прекратились поставки продовольствия из Европы, в том числе рыбы и алкоголя.

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Что касается мяса, то этот говядина находится на пути в Россию в достаточном объеме. А вот своей свинины и мяса птицы в России хватает.