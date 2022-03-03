В Ленобласти полицейские задержали 34-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в двух кражах в Сосновом Бору.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в феврале в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что из ее загородного дома украли драгоценности и свыше 140 тысяч рублей. В краже она заподозрила своего знакомого, какое-то время жившего в доме. Спустя несколько дней с заявлением пришел и ее отец. Он рассказал, что тот же человек взял у него 92 тысячи рублей на установку окон, а затем пропал. Было возбуждено уголовное дело.

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Утром 2 марта полицейские нашли подозреваемого. Увидев их, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться. Когда правоохранители почти догнали его, он несколько раз выстрелил в них из пистолета «Глок». Полицейским пришлось применить табельное оружие. Злоумышленника ранили в плечо и задержали.

В отношении него возбуждено еще одно дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».