ЦБ РФ: Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Mastercard в России

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт систем VISA и Mastercard, заявил Центробанк России.

Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России. Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay, его можно установить на смартфон на базе Android.

В воскресенье, 6 марта, международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке операций в России. Выпущенные на территории России карты в этих платежных системах перестанут работать за пределами страны.