Какие профессии предпочитают женщины Северо-Запада России

По данным hh.ru, среди самых востребованных у женщин, живущих в регионах СЗФО, профессий казалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами – более 23 000 женщин СЗФО сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 50 000 рублей.

На втором месте по популярности среди местных женщин — профессия администратора, в регионах Северо-Запада открыто чуть более 21 000 таких резюме. Зарплата, на которую рассчитывают кандидатки — 40 000 рублей.

На третьем месте оказалась профессия бухгалтера (более 15 000 резюме от соискательниц). В среднем женщины хотели бы зарабатывать не меньше 55 000 рублей в месяц на этой должности.

В топ профессий, наиболее популярных у женщин СЗФО, вошли также продавец-консультант и продавец-кассир, секретарь, ассистент, менеджер по маркетингу, дизайнер\художник, экономист, делопроизводитель, офис-менеджер, оператор баз данных, учитель, официант\бармен.