Пытали, душили, забили до смерти из мести, и где ее глаза? Раскрыто жестокое убийство в Ленобласти

По информации ivbg.ru, 6 марта задержаны мигранты, подозреваемые в убийстве девушки из Таджикистана во Всеволожском районе. Они вывезли ее из Санкт-Петербурга, издевались и забили до смерти металлом по голове. Мотивом стала месть сына за ее интимную связь подруги с его отцом.

Задержанные: 25-летний Кудратулло, 47-летний Бахтиер и его 27-летний сын Хусниддин. Погибшая была девушкой последнего, ей было 20 лет, приехала из Таджикистана.

Следствие установило, что 18 сентября 2021 года Кудратулло и Хусниддин вывезли девушку в район деревни Мяглово. Там над ней издевались: ей засовывая в рот ствол травматического пистолета, несколько раз выстрелили в нее и до смерти забили металлическим предметом по голове.

Когда погибшую обнаружили, у нее не было глазных яблок. Пока неизвестно, это дело рук задержанных, или птицы. Также у погибшей была сломана челюсть, на шее зафиксированы следы удушения, на руках – отметены от веревки.

По версии следствия, мотивом убийства стала ревность. Хусниддин узнал, что его подруга вступила в интимные отношения с его отцом. При этом претензий к папе у молодого человека не возникло. Более того, отец лично был на месте убийства.

Кудратулло задержан в аэропорту Пулково. Вот его фото.

Хусниддин задержан на стройке дома на улице Кантемировской в Санкт-Петербурге. А его отца задержали возле дома на улице Пражской в Кудрово. При себе у мужчины находились синтетические наркотики.