Фото: пьяный мужчина на Volvo ХС60 перевернул лесовоз у Волхова. Водитель грузовика погиб

По информации ivbg.ru, 5 марта в 21:15 на четвертом километре трассы «Волхов-Бабино-Иссад» возле Волхова столкнулись Volvo ХС60 и лесовоз Scania.
Фото: vk.com/acclo
Легковой автомобиль под управлением 53-летнего жителя деревни Иссад выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Лесовоз съехал в кювет и перевернулся, управлявший им 52-летний житель Ленинградской области погиб.
Водитель автомобиля Volvo ХС60 находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.
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14.02.2022 1745