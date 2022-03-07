Фото: пьяный мужчина на Volvo ХС60 перевернул лесовоз у Волхова. Водитель грузовика погиб

По информации ivbg.ru, 5 марта в 21:15 на четвертом километре трассы «Волхов-Бабино-Иссад» возле Волхова столкнулись Volvo ХС60 и лесовоз Scania.

Фото: vk.com/acclo

Легковой автомобиль под управлением 53-летнего жителя деревни Иссад выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Лесовоз съехал в кювет и перевернулся, управлявший им 52-летний житель Ленинградской области погиб.

Водитель автомобиля Volvo ХС60 находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.