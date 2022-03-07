Россия объявила «недружественными» 48 стран. Кого и зачем?

Утвержден перечень «недружественных» России стран. Российское правительство полагает, что они совершают в отношении страны, ее компаний и граждан «недружественные действия».

По этому перечню российские компании, граждане, государство и регионы будут расплачиваться с кредиторами в рублях вместо иностранной валюты по курсу ЦБ на день платежа. Порядок распространяется на выплаты свыше 10 миллионов рублей в месяц.

Кроме того, правительство утвердило правила сделок с компаниями из «недружественных» стран. Их нужно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В список вошли 48 государств: все страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.