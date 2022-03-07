Задержан таксист-мигрант из Кудрово с нездоровой тягой к детям

По информации ivbg.ru, 5 марта около 16:00 в полицию Всеволожского района обратилась пожилая женщина. Она вызвала такси для 10-летней внучки, которой нужно было ехать в школу в Кудрово.

После возвращения домой девочка рассказала, что водитель трогал ее руками в районе груди. Таксиста задержали 6 марта на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге – им оказался 34-летний мигрант, проживающий в Кудрово.

Возбуждено уголовное дело по составу о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.