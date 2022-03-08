Петербурженкам будут дарить цветы из Кении и Колумбии 8 марта

Все дело в санкциях против России.

Как пишут «Известия», поставки цветов из обычный источников приостановились, но не стоит переживать цветочки из Кении и Колумбии закроют 80% спроса на них. Также растительные подарочки будут доставлять из Италии, Белоруссии и Испании.

Отмечается, что оставшиеся 20% должны закрыть в отечественных теплицах.

Заметим, что цветы поставляются из-за рубежа авиаперевозками, и на фоне ограничений на полёты в связи с санкциями ряда стран в отношении России могут возникнуть трудности.