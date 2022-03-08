Три человека погибли про столкновение большегруза и легковушку под Волховом

Грузовик выехал на встречную полосу во время обгона.

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Жуткое ДТП произошло утром 8 марта на 38-ом километре автодороги Кириши-Городище-Волхов.

По предварительным данным прокуратуры, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковушкой.

В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда медиков.

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По факту ДТП проводится проверка.