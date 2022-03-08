Три человека погибли про столкновение большегруза и легковушку под Волховом

Грузовик выехал на встречную полосу во время обгона.
Источник: Online47
Источник: Online47
Жуткое ДТП произошло утром 8 марта на 38-ом километре автодороги Кириши-Городище-Волхов.
По предварительным данным прокуратуры, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковушкой.
В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда медиков.
Вам будет интересно
ДТП произошло вечером 5 марта рядом с железнодорожной станцией в Ломоносовском районе Ленобласти. По предварительным данным, на втором километре дороги «Форт...
06.03.2022 205
По факту ДТП проводится проверка.