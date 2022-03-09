Минобороны России показало секретные документы о готовящемся наступлении ВСУ на Донбасс

Наступление планировалось в марте этого года.

Источник: https://t.me/opersvodki Источник: https://t.me/opersvodki Источник: https://t.me/opersvodki Источник: https://t.me/opersvodki Источник: https://t.me/opersvodki Источник: https://t.me/opersvodki

Минобороны России опубликовали секретные приказы командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана.

В приказах от 22 января 2022 года говорится о том, что на Донбасс планировалось крупномасштабное наступление со стороны ВСУ.

Отмечается, что документ был адресован начальникам южного одесского, западного, а также северного киевского территориальных управлений украинской нацгвардии.

Таким образом, спецоперация России опередила и не позволила осуществить широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины.