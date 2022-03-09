Фото: «Газель» выгорела дотла посреди дороги в Петербурге

По словам очевидцев, грузовик сгорел за считанные минуты.

В соцсетях поделились кадрами с места происшествия в Калининском районе Петербурга. На улице Замшина днем, 9 марта, на проезжей части выгорела дотла «Газель».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по кадрам, сперва огонь охватил кабину водителя. По мнению автора фото, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрике под капотом машины.

Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут, скорее всего КЗ. Пожарный расчёт прибыл оперативно, бак с горючим и колёса бахнуть не успели, — пишет очевидец.