Фото: «Газель» выгорела дотла посреди дороги в Петербурге

По словам очевидцев, грузовик сгорел за считанные минуты.
В соцсетях поделились кадрами с места происшествия в Калининском районе Петербурга. На улице Замшина днем, 9 марта, на проезжей части выгорела дотла «Газель».
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Судя по кадрам, сперва огонь охватил кабину водителя. По мнению автора фото, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрике под капотом машины.
Вспыхнула моментально, сгорела за пять минут, скорее всего КЗ. Пожарный расчёт прибыл оперативно, бак с горючим и колёса бахнуть не успели, — пишет очевидец.
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09.03.2022 73