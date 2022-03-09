Лужи крови и сломанные почтовые ящики: в Мурино неизвестные устроили драку в подъезде дома

Житель ЖК «Ласточка» в Мурино снял на видео последствия ожесточенной драки в парадной дома.
Видео оказалось в распоряжении tg-канала Опасный Петербург 9 марта. Автор видеоряда не стал комментировать окружающее его пространство, вероятно, пребывая в шоке от увиденного.
На кадрах видно, как десятки почтовых ящиков сломаны, а все их содержимое валяется на полу. Однако куда больше шокируют следы крови по все первому этажу парадной высотки.
Подробности случившегося пока неизвестны.
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09.03.2022 75