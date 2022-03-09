Появился способ продлить платные подписки на приложения из App Store

Публикуем «лайфхак», как продолжать пользоваться платными приложениями для Iphone после 10 марта, когда транзакции с российскими картами перестанут проходить.

О данном способе стало известно Telegram-каналу Mash на Мойке в среду, 9 марта.

Уже завтра, 10 марта, у владельцев Iphone перестанет взыматься плата за платные подписки в приложениях App Store. Связано это с санкциями, которые ограничат возможность использования Visa и MasterCard в России для оплаты в приложении.

Однако энтузиасты выяснили, как можно оплачивать сервисы и приложения App Store со своей сим-карты телефона. Так, для этого необходимо выполнить несколько простых действий:

Необходимо положить деньги на Apple ID уже сегодня, 9 марта. Изменить способ оплаты: с банковской карты на оплату по номеру телефона.

Как это можно сделать, указано на изображениях ниже:

Фото: Mash на Мойке Фото: Mash на Мойке Фото: Mash на Мойке