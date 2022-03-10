Цены на бензин в Ленобласти останутся прежними

Нефтяной клуб Петербурга и Ленобласти отчитался о ситуации на рынке в период нестабильной экономики.

По данным специалистов, сейчас топливный рынок в регионе, как и во всей России, стабилен. Нефтеперерабатывающая отрасль производит даже больше продукции, чем нужно потребителям, пишет online47.

Эксперты отметили, что в ближайшее время роста цен на бензин не ожидается. Это объясняется снижением биржевой стоимости и положительной маржинальностью. Подчеркивается, что цены на бензин растут медленнее, чем мировые цены на нефть.

Тем временем США полностью отказываются от российской нефти. Запрет на импорт энергоносителей из России приведет к серьезному увеличению стоимости нефтепродуктов в Штатах.