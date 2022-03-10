В Ленобласти составили памятку для беженцев из ДНР и ЛНР

Автор: Гузель Галимова
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В помощь беженцам, прибывающим в Ленобласть из ДНР и ЛНР, МВД составило подробную памятку с необходимой информацией.

В ней можно найти ответы на вопросы: как оформить статус беженца и получить патент на работу, как получить вид на жительство или временное убежище, какие документы необходимо иметь при себе и так далее. Памятка по ссылке.

Также необходимую информацию можно узнать по номеру: 8 (812) 573 22 92 или на сайте Управления по вопросам миграции ГУ МВД России.

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02.03.2022 332
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