В Ленобласти составили памятку для беженцев из ДНР и ЛНР

В помощь беженцам, прибывающим в Ленобласть из ДНР и ЛНР, МВД составило подробную памятку с необходимой информацией.
В ней можно найти ответы на вопросы: как оформить статус беженца и получить патент на работу, как получить вид на жительство или временное убежище, какие документы необходимо иметь при себе и так далее. Памятка по ссылке.
Также необходимую информацию можно узнать по номеру: 8 (812) 573 22 92 или на сайте Управления по вопросам миграции ГУ МВД России.
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02.03.2022 332