В центр социальной защиты Ленобласти по данным на 2 марта обратились 124 человека, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик.

Все они приехали в регион самостоятельно, сейчас они находятся у родственников и друзей.

Как сообщила председатель комитета по соцзащите населения Анастасия Толмачева, в основном, беженцы обращаются за единовременной выплатой, а также за помощью в трудоустройстве и устройстве детей в школу. Ленобласть оказывает всецелую поддержку жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые вынужденно покинули дома и самостоятельно прибыли в 47 регион.

Всем самостоятельно прибывающим гражданам из ДНР и ЛНР рекомендуется обращаться по бесплатному единому номеру 8-800-350-06-05. Специалисты ответят на все вопросы и расскажут полную информацию о том, как действовать, куда обращаться с документами, и какая помощь возможна.

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Ранее Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей. А в Ленобласти организованы пункты по сбору гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР. Адреса можно найти по ссылке.