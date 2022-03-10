В Выборге может закрыться благотворительный фонд помощи детям «Дикони»

Выборгский благотворительный фонд «Дикони», который на протяжении многих лет помогает детям и их родителям в трудных жизненных ситуациях, оказался под угрозой закрытия.

Из-за ситуации в стране и в мире фонд лишился пожертвований — «ушли все спонсоры». Дело в том, что «Дикони» — негосударственная организация и существует только на пожертвования.

Сейчас в приюте находятся 40 детей.

директор детского приюта Виктория Шувалова. «Денег, чтоб дальше дети могли жить в «Дикони» нет. Совсем нет. Содержать 40 детей, кормить, одевать, собирать в школу это очень дорого. Родители этих детей, конечно, не справятся», — рассказывает

Выборгский благотворительный фонд «Дикони» обращается к жителям Ленобласти с просьбой о помощи.

«Дикони — это дом для детей. Я хочу сохранить этот дом во всем этом хаосе, что происходит. Но мне нужна поддержка каждого из Вас. Ваши 300-500 рублей в месяц помогут этим детям», — говорится в сообщении.