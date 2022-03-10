Число пользователей «Вконтакте» выросло на 300 тысяч за две недели

На фоне блокировок зарубежных соцсетей или ограничения их функционала, россияне стали чаще пользоваться отечественными сервисами.

Ежедневное число пользователей «Вконтакте» увеличилось за две недели почти на 300 тысяч человек, а количество загрузок видео в ее сервисах выросло вдвое. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости 10 марта.

За последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей, и компания прогнозирует дальнейший рост. Число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%», — отмечают в компании.

Сейчас ежемесячная аудитория «Вконтакте» составляет 72,5 млн пользователей, а дневная — 47 млн.