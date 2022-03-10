Повышенный налог на дорогие авто, льготы для IT и гостиничного бизнеса: 11 марта Госдума примет поправки в Налоговый кодекс РФ

Вячеслав Володин рассказал, какие инициативы и поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании Государственной Думы РФ.

Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале в четверг, 10 марта.

Так, уже завтра, 11 марта, на пленарном заседании парламентарии должны внести ряд изменений в Налоговый кодекс РФ. Среди них:

освобождение граждан от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках;

повышение минимального порога стоимости автомобиля, на который распространяется повышенный транспортный налог — с 3 до 10 млн рублей;

вводится нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний на два года;

обнуление НДС для гостиничного бизнеса на пять лет.

Кроме того, Володин сообщил, что в ходе заседания будут рассмотрены законодательные инициативы:

законопроект , который упростит допуск на российский рынок зарубежных лекарств в иностранной упаковке и разрешит их продажу с этикеткой на русском языке;

меры поддержки транспортной отрасли в условиях санкций. Речь идёт о возможности регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты лётной годности, ограничивать заход иностранных морских судов, отсрочить проведение сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности;

решения, направленные на развитие строительной отрасли: сокращаются сроки рассмотрения документов, упрощается регистрация прав на построенные объекты, появляется право вводить льготы на аренду земельных участков;

законопроект о регистрации иностранных компаний в специальных административных районах;

импорт товаров в Россию и на таможенную территорию ЕАЭС;

законопроект, который предлагает снизить нагрузку на должников по коммунальным и жилищным услугам.