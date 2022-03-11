Жители Петербурга и Ленобласти стали чаще пользоваться электричками

В феврале 2022 года горожане приобрели почти 4,6 млн билетов на электрички Петербурга и Ленобласти, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В среднем ежедневно электричками пользовались около 207 тысяч человек. В прошлом году этот показатель составлял не больше 166 тысяч пассажиров в сутки.

Всего за два месяца 2022 года отправлено 9,6 млн пассажиров, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот составил 333 млн пассажирокилометров, сообщили в СЗППК.

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Чаще всего жители Петербурга и Ленобласти уезжают в Финляндском, Балтийском, и Витебском направлениях.

Напоминаем, с нового года на территории Ленобласти выросли тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также выросли штрафы за безбилетный проезд на электричках.