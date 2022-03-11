Удорожание стройматериалов не станет препятствием для строительства домов в рамках программы переселения ленинградцев из аварийного жилья

«Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Минстроя для решения проблем, связанных с резким ростом цен на строительные материалы, ― отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко. ― До конца 2022 года планируем достроить 10 домов. Работы идут в графике».

В новые дома в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге переедут 2730 жителей области. За счет остатка средств в 2023 году планируется начать реализацию еще трех жилищных проектов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.