Глава Ленобласти осмотрел ход строительства домов для «переселенцев» в Луге

Александр Дрозденко посетил стройплощадку двух домов в Луге, куда потом передут жители из аварийных домов

«Программу расселения ветхого и аварийного жилья в Луге мы решаем комплексно — строим целый микрорайон новых домов. Квартиры здесь получат порядка 3 тысяч человек, и после этого в Луге будет снесено 255 аварийных домов», ― прокомментировал глава 47 региона.

Ключи от новых квартир с чистовой отделкой до конца 2022 года получит 551 человек. Всего на двух земельных участках, ограниченных Медведским шоссе, к 2025 году построят 7 домов на 1198 квартир общей площадью 52 тысячи квадратных метров для расселения жителей аварийных домов.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.