В отношении Марины Кохал, убившей и расчленившей своего мужа, заведено новое уголовное дело

Автор: Анастасия Щербакова
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Предварительно известно, что обвиняемой в убийстве своего мужа, репера Картрайта, Марине Кохал вменяют еще одну статью — «о надругательстве над телами умерших».

Такая информация появилась у tg-канала Mash на Мойке в пятницу, 11 марта.

По данным журналистов канала, в отношении Марины Кохал возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

По материалам следствия, обвиняемая на пятнадцать частей разделила тело мужа ножовкой. При этом, она неизвестным способом избавилась от внутренних органов и некоторых тканей жертвы.

Сейчас Марина Кохал под домашним арестом. Адвокат обвиняемой заявил, что возбуждение нового дела не должно повлиять на изменение текущей меры пресечения, поскольку инкриминируемая ей статья менее тяжелая.

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