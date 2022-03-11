Из игры World of Tanks уберут карты Харькова и Минска

Разработчики World of Tanks намерены исключить карты городов из игры.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте онлайн-игры в пятницу, 11 марта.
12 марта выйдет небольшое обновление. Карты «Харьков» и «Минск» будут исключены из Случайных и Тренировочных боёв, а также из режима «Топография» и турнирных игр, — указано в объявлении разработчиков.
На сайте белорусского разработчика не называется причина такого решения. Предположим, что это мотивировано недавними событиями на Украине.
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11.03.2022 73