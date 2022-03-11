Видео, фото: маршрутка с пассажирами вспыхнула в Петербурге

Инцидент произошел 11 марта в 17.13 на пересечении Кондратьевского проспекта и Металлистов в Петербурге – загорелась маршрутка с пассажирами внутри.
По словам очевидцев, водитель и пассажиры успели выбежать, никто из них не пострадал.
Видео: vk.com/mash.moyka
в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что возгорание было ликвидировано в 17:26. В автомобиле сгорели все сгораемые части. На месте работали две единицы техники и девять пожарных.
Фото: vk.com/spb_today
Вам будет интересно
ДТП произошло утром 10 марта в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти. Автобус «ПАЗ», который ехал из Тосно в Никольское по маршруту...
11.03.2022 97