Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США подписал указ, согласно которому поставлять доллары в Россию отныне запрещено.
Об этом стало известно вечером, 11 марта, передает РИА Новости.
Запрещается нижеследующее… экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, — содержится в указе.
Также под ограничения со стороны Америки попал импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Под запретом теперь и экспорт предметов роскоши в Россию.
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11.03.2022 43