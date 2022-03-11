Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США подписал указ, согласно которому поставлять доллары в Россию отныне запрещено.

Об этом стало известно вечером, 11 марта, передает РИА Новости.

Запрещается нижеследующее… экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации, — содержится в указе.

Также под ограничения со стороны Америки попал импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Под запретом теперь и экспорт предметов роскоши в Россию.