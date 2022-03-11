В МФЦ Ленобласти напомнили охотникам о документах, которые следует получить в преддверии весеннего сезона.
Для охоты в общедоступных угодьях охотникам необходимо при себе иметь охотничий билет единого федерального образца, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов и разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.
В МФЦ предоставляют две услуги по выдаче документов охотникам: получение охотничьего билета и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Более подробно с информацией можно ознакомиться по ссылке.
Ознакомиться с информацией о сезоне охоты можно на сайте комитета по животному миру Ленобласти
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