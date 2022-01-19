Ранее большинство услуг ЗАГСА предоставлялись по территориальному принципу, а сейчас место регистрации гражданина значения не имеет

Соответствующие изменения в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния вступили в силу 30 декабря 2021 года. Теперь МФЦ Ленобласти примут документы у заявителей несмотря на место их прописки в ленобластина заключение брака, получение свидетельства о рождении ребенка. Исключение составляет лишь услуга по расторжению брака ― пока ее предоставляют не во всех, а только в 20 областных центрах госуслуг.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов и получить удостоверение ветерана труда.