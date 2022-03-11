Смертельное ДТП на КАД собрало пробку в 5,5 км у Мурино

Мужчина, припарковавший авто на полосе безопасности, погиб под колесами легковушки на КАД.

Об этом вечером, 11 марта, пишет 47news со ссылкой на экстренные службы. В результате ДТП образовался серьезный затор в 5,5 км от Мурино.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» передает, что авария на 33-м километре внутреннего кольца КАД в Петербурге произошла в районе 18:00.

По предварительным информации, легковой автомобиль влетел в мужчину-водителя, находившегося в полосе безопасности. От полученных травм он скончался на месте.