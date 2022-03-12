Ленобласть и Петербург прогреют субботние солнечные лучи

Осадков в городе и области не ожидается.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу в Петербурге и Ленобласти ожидается потепление.
Синоптик отметил, что на территории региона ожидаются ясная погода, а солнечные лучи прогреют воздух сильнее, чем вчера.
Столбики термометров покажут до +4 градусов, а в Ленобласти до +5 градусов. Ветер ожидается западный, с порывами до 2-7 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.
Вам будет интересно
Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети. Невероятно красивый закат порадовал жителей...
04.03.2022 216