Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи

Крупная шведская косметическая компания Oriflame продолжит осуществлять продажи на территории России.

— Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России, — говорится в заявлении компании.

При этом в шведской газете Aftonbladet написали, что 16 процентов продаж Oriflame пришлись на Россию в прошлом году. Прибыль составила более одного миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости.