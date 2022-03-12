Косметическая компания Oriflame остается в России и продолжит продажи

Автор: Александр Селиванов
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Крупная шведская косметическая компания Oriflame продолжит осуществлять продажи на территории России.

— Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России, — говорится в заявлении компании.

При этом в шведской газете Aftonbladet написали, что 16 процентов продаж Oriflame пришлись на Россию в прошлом году. Прибыль составила более одного миллиарда евро. Об этом сообщает РИА Новости.

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03.03.2022 830
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