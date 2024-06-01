Примерно четверть населения нашей планеты — дети, которые нуждаются не только в заботе и воспитании, но и защите, иногда даже от самих взрослых. С 1950 года 1 июня во многих странах отмечается День защиты детей. Как появился международный праздник, в чём его смысл и чем каждый может помочь, рассказывает ivbg.ru.

Как появился праздник?

День защиты детей является старейшим международным праздником. Первое торжество состоялось в 1950 году по распоряжению конгресса Международной демократической федерации женщин. Решение было принято в ноябре 1949 года в Париже. Подобные меры вводились, чтобы уберечь детей от послевоенного голода и вооруженных действий. ООН поддержало идею. Через 10 лет организация создала первый Международный договор о правах ребёнка, правда он не имел законодательной силы. На его основе в 1989 году составили новую Конвенцию, согласно которой дети, входящие в состав ООН, получили право на жизнь, образование, отдых, свободу вероисповедания и мнения, на защиту от эксплуатации детского труда и защиту от физического и психологического насилия. В России действует не только Конвенция по правам ребёнка, но и Федеральный закон «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ», принятый 24 июля 1998 года.

Почему праздник отмечают именно 1 июня?

Согласно историческим данным, этому есть две причины. Именно 1 июня произошли два знаменательных события, связанных с детьми.

В этот день в 1925 году в Сан-Франциско состоялось первое торжество для детей-сирот — Фестиваль лодок-драконов, который организовал китайский консул. Также 1 июня 1925 года в швейцарском городе Женева прошла конференция, основной темой которой стало воспитание детей и подростков.

Для чего именно нужен этот праздник?

Смысл Дня защиты детей в том, чтобы привлечь внимание взрослых к детским проблемам. Теперь необходимо бороться не только с сиротством, голодом, болезнями, отсутствием образования, наличием домашнего насилия и агрессии со стороны других людей, но и с интернет-зависимостью, погружением в виртуальный мир, наркоманией и школьной травлей.

Символ праздника

Поскольку праздник Международный и один из старейших, направленный на улучшение жизни общества, то он имеет определенный символ — флаг. На зелёном фоне в центре расположена имитация земного шара, по периметру которого стоят пять разноцветных человечков, тянущих руки друг к другу.

Зелёный цвет выбрали в качестве основного, чтобы подчеркнуть дружелюбную среду для развития всех детей планеты. Синий, которым нарисован земной шар, свидетельствует о мире и единстве всех людей. Пять разноцветных фигурок являются символом дружбы и толерантности, терпимости ко всем жителям Земли, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания. Если мысленно убрать земной шар, то ноги человечков создают звезду. Она призывает взрослых объединить усилия ради счастливого будущего всех детей на планете.

Традиции празднования

В этот день во многих странах проводят различные акции, митинги и конференции.

В России праздник начинается сразу после окончания учебного года. Для детей организуют развлекательные программы, которые проходят на всех площадках страны: в парках, торговых центрах, во всех детских учреждениях, библиотеках и других местах. День защиты детей проходит под патронажем Российского детского фонда. На территории нашей страны традиционно проводят акции против абортов.

В первую очередь мероприятия направлены на детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, многодетных, малоимущих и попавших в трудную жизненную ситуацию семей. Многие люди посещают детские дома и больницы, общественные и государственные организации принимают участие в благотворительных акциях.

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Что стоит сделать в «День защиты детей»?

Если вы хотите стать непосредственным участников праздника и помочь нуждающимся, то:

примите участие в благотворительной акции;

станьте наставником ребёнку из детского дома. Это решение должно быть обдуманным, так как является долгосрочным. В настоящее время есть специальные подготовительные курсы для тех, кто желает помочь сироте адаптироваться в жизни;

найдите в себе добрые слова для тех, кто сейчас нуждается в поддержке и защите.

Если вы являетесь родителем, то сделайте празднование Дня защиты детей семейной традицией. Сходите с ребёнком в то место, куда он хочет: на праздник, в кафе или развлекательный центр. Пусть у вас останутся общие воспоминания, нюансы которых вы будете с упоением обсуждать за семейным обедом.