Александр Дрозденко разбирается с прекращением финансирования фонда Дикони в Выборге

Губернатор Ленобласти уже дал поручения профильным комитетам.
По словам Александра Дрозденко, учредителями фонда Дикони в Выборге являются граждане Финляндии и Централизованная религиозная организация Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России. На данный момент финансирование фонда приостановлено.
В связи с этим глава региона дал поручение профильным комитетам и уполномоченному по правам ребёнка, досконально разобраться в ситуации и дать предложения по оказанию помощи и поддержки.
В крайнем случае будет рассмотрен вариант регистрации нового юридического лица с российскими учредителями.
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11.03.2022 126