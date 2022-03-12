Александр Дрозденко разбирается с прекращением финансирования фонда Дикони в Выборге

Губернатор Ленобласти уже дал поручения профильным комитетам.

По словам Александра Дрозденко, учредителями фонда Дикони в Выборге являются граждане Финляндии и Централизованная религиозная организация Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории России. На данный момент финансирование фонда приостановлено.

В связи с этим глава региона дал поручение профильным комитетам и уполномоченному по правам ребёнка, досконально разобраться в ситуации и дать предложения по оказанию помощи и поддержки.

В крайнем случае будет рассмотрен вариант регистрации нового юридического лица с российскими учредителями.